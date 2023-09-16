Çanakkale'de 92 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde düzenledikleri 2 ayrı kaçak göçmen operasyonunda 2 kamyonet içinde Afganistan uyruklu toplam 92 kaçak göçmen yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesi Tavaklı iskelesi mevkiinde göçmen kaçakçılığına yönelik 2 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda iki kamyonet içinde Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör Ç.Y. gözaltına alındı. 17 SE 310 ve 34 FNR 531 plakalı kamyonetler yedi emin deposuna çekildi. Operasyonlarda 2 bot motoru, 1 bot, 50 litre benzin ele geçirildi. Organizatör Ç.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 92 kaçak göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - ÇANAKKALE