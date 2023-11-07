Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan uyruklu göçmenler tespit edildi ve Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise adliyede tutuklandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 8 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körüktaşı köyü Kestanbol Kaplıcaları mevkisinde düzenledikleri operasyonda, O.K'nin kullandığı 17 T 5027 plakalı taksiyi durdurdu.
Araçta, Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi.
Yabancı uyruklular jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O.K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.