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Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan uyruklu göçmenler tespit edildi ve Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise adliyede tutuklandı.