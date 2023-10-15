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Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi ise tutuklandı.