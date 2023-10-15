Çanakkale'de 8 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi ise tutuklandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi ise tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesine bağlı Kestanbol yol ayrımında 34 DA 8827 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta Suriye uyruklu 1'i kadın 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.K. gözaltına alındı.
Aramada, 30 adet 20 litrelik akaryakıt bidonu ele geçirilirken, minibüs yediemin otoparkına çekildi.
Şüpheli M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.