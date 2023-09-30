Çanakkale'de 63 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesinde düzenlediği operasyonda 63 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Operasyonda araç, bot ve bot motoru da ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesinde 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılarına geçit vermiyor. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Ayvacık ilçesi Korubaşı köyü sahili ve yeşil limanda düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 16'sı erkek, 16'sı kadın, 15'i erkek çocuk ve 16'sı kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörler R.Ö. ve M.S. gözaltına alındı.

Operasyonda 2 araç, bot ve bot motoru ele geçirildi. Araçlar ile bot ve bot motoru yedi emin otoparkına çekilirken, kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - ÇANAKKALE