Çanakkale'de 526 kaçak göçmen yakalandı, 44 organizatör tutuklandı

Çanakkale'de jandarmanın 2 ayda yaptığı operasyonlarda 526 kaçak göçmen yakalandı, 44 organizatör şüphelisi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, para ve diğer malzemeler ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de jandarmanın 2 ayda yaptığı operasyonlarda 526 kaçak göçmen yakalandı, 44 organizatör şüphelisi tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde kaçak göçmenle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 2 aylık planlı istihbarat faaliyeti neticesinde düzenlenen operasyonlarda 526 kaçak göçmen ile 53 oranizatör şüphelisi yakalandı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 av tüfeği kartuşu, 12 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 kesici alet, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 1700 dolar, 400 euro, 23 bin 160 TL, 5 şişme bot, 4 bot motoru, 20 araç, 1 tekne, 1860 litre yakıt, 48 cep telefonu ve 47 SİM kart ele geçirildi. 1 şüphelinin daha yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan organizatör şüphelilerden 44'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)