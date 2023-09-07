Çanakkale'de 4. köprü inşaatı incelemesi yapıldı

Çanakkale'de, Sarıçay üzerinde inşa edilen 4'üncü köprünün inşaat alanında AK Parti Belediye meclisi grubu ve AK Parti il yöneticileriyle incelemelerde bulunan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Bu kıymetli projenin şehir merkezindeki trafik yükünün azalmasına sağlayacağı katkı şüphesiz büyük olacaktır" dedi.

Çanakkale'de Sarıçay üzerinde inşa edilen 4'üncü köprünün yapım işi ve Sarıçay'ın temizlenmesi faaliyetleri devam ediyor. Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve AK Parti Belediye meclisi grubu, Merkez İlçe'de Çanakkale Belediyesi mücavirine kalan alanda yapılan dördüncü köprü inşaatı şantiyesine düzenlenen teknik gezide çalışmaları yerinde inceleyerek, Sarıçay üzerindeki ilgililerden brifing aldı.

Sarıçay'ın temizlenmesi faaliyetlerini de yerinde inceleyen AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Belediye mücavirinde bulunması ve 2019 yılında CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın seçim vaatleri arasında olmasına rağmen hayata geçirilememiş olan, bu kıymetli projenin şehir merkezindeki trafik yükünün azalmasına sağlayacağı katkı şüphesiz büyük olacaktır" dedi.

'Çanakkale Belediyesi'nin umursamazlığıyla yarım kalmaz'

İncelemelerde Sarıçay'ı ekiplerin büyük özveriyle temizlendiğini ifade eden Başkan Makas, "Ancak bu temizleme çalışmalarının tamamlanabilmesi için Çanakkale Belediyesi'nin sorumluluğunda olan alanlara iş makinelerinin girişlerinin sağlanması ve faaliyetlerin önünü açması gerekmektedir. Ümit ediyoruz ki şehrin en görünür yerindeki temizleme faaliyeti Çanakkale Belediyesi'nin umursamazlığıyla yarım kalmaz" şeklinde konuştu.

'Büyük ve güçlü devletimizle gurur duyduk'

Trafik sorununa çözüm üreten başka bir projenin devlet tarafından hayata geçirileceğini belirten Başkan Makas, "Sarıçay'da yapılan çalışmalar sonrasında artık Sarıçay kirlilikle anılmayacak, balıkçılık faaliyetlerinde bulunan hemşehrilerimizin, üniversiteli kardeşlerimizin, mahalle sakinlerimizin kısacası tüm Çanakkale halkımızın trafik sorununa çözüm üreten başka bir proje devletimiz tarafından hayata geçirilmiş olacaktır. Gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve incelemelerde bir kez daha büyük ve güçlü devletimizle gurur duyduk" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE