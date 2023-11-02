Çanakkale'de 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesinde düzenlediği operasyonda bir grup kaçak göçmen ile organizatörleri yakaladı. Operasyonda 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve 5 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda bir 5 ticari araç içinde Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörler göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Mıhlı Mahallesi'nde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 ticari araç içinde 8'i erkek, 11'i kadın, 7'si erkek çocuk ve 7'si kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörler T.A., E.N.A., F.Y., M.K. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 37 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - ÇANAKKALE