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Çanakkale'de 37 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesinde durdurdukları 5 takside, Afganistan uyruklu 11'i kadın ve 18'i çocuk 37 düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Taksilerin sürücüleri ise göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.