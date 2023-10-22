Çanakkale'de 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesinde düzenlediği operasyonda minibüs içinde Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda minibüs içinde Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Tuzla köyünde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 34 ZL 8790 plakalı minibüs içinde Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen ile organizatörler M.Ç. ve M.D. yakalandı. Araç el konularak yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörler M.Ç. ve M.D.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 34 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - ÇANAKKALE