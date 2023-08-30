Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni

Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve resmi geçit töreni yapıldı. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Valiliği önünde sabah saat 10.30'da çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Vali İlhami Aktaş, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Ardından Kordon Boyu'nda düzenlenen törende Vali Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmanın ardından resmi geçit töreni yapıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve Sahil Güvenlik ekipleri de su gösterisi gerçekleştirdi.

Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, siyasi partilerin temsilcileri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE