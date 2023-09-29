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Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 22 düzensiz göçmen yakalandı ve insan kaçakçılığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.