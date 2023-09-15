Çanakkale'de 19 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesinde düzenlediği operasyonda bir minibüs içinde 19 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile bir organizatörü yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda bir minibüs içinde Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörler göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü Bakacak mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 03 M 0111 plakalı minibüs içinde 6'sı erkek, 5'i kadın, 3'ü erkek çocuk ve 5'i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs yed-i emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatör N.A. jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 19 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - ÇANAKKALE