Çanakkale'de 14 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörler göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Kösedere köyünde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3'ü kadın, 5'i erkek, 3'ü erkek çocuk ve 3'ü kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Olayda kullanılan araçlar yed-i emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatör S.K. jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 14 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - ÇANAKKALE