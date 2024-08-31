Bakan Göktaş, Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası açılışında konuştu
Çanakkale.
ÇANAKKALE Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası açılış töreninde konuştu
ÇANAKKALE Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası açılış töreninde konuştu
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