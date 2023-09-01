Cammu Keşmir Politikacıları, Hindistan Hükümetini Eleştirdi

Eski Cammu Keşmir Başbakanları Faruk Abdullah ve Mehbuba Müfti'nin de aralarında bulunduğu bölge politikacıları, iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP) Cammu Keşmir konusunda eleştirdi. Abdullah ve Müfti, merkezi hükümetin yalan söylediğini ve bölgenin statüsünün ne zaman verileceğine dair bir tarih belirlemediğini ifade etti.

Eski Cammu Keşmir Başbakanları Faruk Abdullah ve Mehbuba Müfti'nin de aralarında bulunduğu bölge politikacıları, iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP) Cammu Keşmir konusunda eleştirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre Abdullah, Müfti ve diğer politikacılar, Merkezi Hükümet Başsavcısı Tushar Mehta'nın dün Cammu Keşmir bölgesine ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Eski Cammu Keşmir Başbakanı Abdullah, merkezi hükümetin "defalarca yalan söylediğini" savunarak, "Merkezi hükümet, 2 yılı aşkın süredir Cammu Keşmir'de seçimlerin yapılacağını vadediyor ancak henüz bir tarih belirlemedi. Eyalet statüsünün ne zaman verileceğine dair de bir tarih vermedi. Önce eyalet statüsünün verilmesini, ardından ise seçimlerin yapılmasını talep ediyoruz çünkü yönetimin bölüneceğinden korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

Müfti ise "BJP hükümeti, devamlı yalan söylüyor. Seçim kararını Seçim Komisyonunun vereceğinden daha büyük bir yalan olabilir mi? Hükümetin tüm kurumları altüst ettiğini biliyoruz." dedi.

Öte yandan, Cammu Keşmir Kongre Başkanı Vikar Rasool Wani de bölgede 2018'den beri yerel seçimler dışında seçim olmadığını ifade ederek, bu durumun "kasıtlı" yapıldığını savundu.

Cammu Keşmir davası

Hindistan'da Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına ilişkin itiraz üzerine görülen davanın duruşması 2 Ağustos'ta başlamıştı.

Hindistan Yüksek Mahkemesinin 5 yargıçlı anayasa heyeti, duruşmada bölgenin özel statüsünün kaldırılması kararına yönelik anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan itirazları ele alıyor.

29 Ağustos'ta Mahkeme, merkezi hükümetten Cammu Keşmir bölgesinin "Birlik Toprağı" statüsünün "geçici olduğu" açıklaması konusunda malumat istemiş ve seçimlerin ne zaman yapılacağı sorusunu yöneltmişti.

Mahkemenin, "Bu durum artık sona ermeli. Gerçek demokrasiyi ne zaman sağlayacağınıza ilişkin bir tarih verin." talebi üzerine Merkezi Hükümet Başsavcısı Tushar Mehta'dan dün konuya ilişkin açıklama gelmişti.

Açıklamada, bölgenin "Birlik Toprağı" statüsünün geçici olduğunu belirtilirken, "eyalet" statüsünün geri verilmesine ilişkin kesin bir zaman aralığına işaret edilmemiş ve bölgedeki seçimlerin, yerel seçimlerden sonra olabileceği ancak kesin tarihin Merkezi Seçim Komisyonunca belirleneceği söylenmişti.

Ancak hükümetin bu açıklamasında Birlik Toprağı statüsünün "geçici" olduğu ifadesiyle neyi kastettiği belirsizliğini korumuştu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.

Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

1947'den bu yana Cammu Keşmir'in yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.