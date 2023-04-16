Çameli'nde Cumhur İttifakı iftarda buluştu

Denizli'nin Çameli ilçesinde, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları tarafından Kapalı Pazar Yeri'nde 3 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları tarafından Kapalı Pazar Yeri'nde 3 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Çameli ilçesinde, Cumhur İttifakı çatısı altında birleşen AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlar, Kapalı Pazar Yeri'nde iftar yemeği programı düzenledi. Cumhur İttifakın birlik beraberlik içerisinde gerçekleştirdiği iftar yemeğine, yoğun katılım sağlayan ittifak temsilcilerinin yanı sıra AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Cumhur İttifakı gönül sofrasında tek ses oldu

İttifak partisinin temsilcileri yaptıkları ortak konuşmalarda, "Bizleri onurlandırdınız, iftar etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ederiz. Cumhur ittifakı olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Çameli ilçemizde Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen iftarda hemşerilerimiz ile bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini ve gönül soframızı paylaştık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" denildi. - DENİZLİ