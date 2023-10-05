Çameli Belediye Meclisi 2023 Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Çameli Belediye Meclisinin 2023 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Çameli Belediye Meclisinin 2023 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı temsilen Belediye Başkanı Vekili Selma Tutgun başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından, gelen yazılar gündeme alınarak, belediye meclis üyeleri tarafından değerlendirildi.

8 maddeden oluşan gündemde 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ortaöğretim kurumlarında eğitime devam eden öğrencilere öğrenim yardımı yapılması, ilçe sınırları içindeki yapılarda alınacak olan otopark katılım bedellerinin tespit edilmesi, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için 2024 yılında uygulanacak olan belediye ücret tarifesinin tespit edilmesi, belediyenin 2024 yılı ve izleyen 2 yıla ait tahmini bütçesinin tespit edilmesi ve Yenimahalle'de inşa edilen Çameli Gençlik Merkezinin zemin katının kütüphane yapılması amacıyla Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ön tahsisinin yapılması konularının incelenmek üzere Belediye Meclisinde görüşülmesi kararlaştırıldı.

Çameli Belediye Meclisinin bir sonraki meclis toplantısı, 1 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleşecek. - DENİZLİ