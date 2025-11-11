Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde gruplar adına görüşmeler tamamlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangının "göz göre göre gelen bir cinayet olduğunu" ileri sürdü.

Asgari ücretlinin alım gücünün açlık sınırının yaklaşık 13 bin lira altında olduğunu belirten Taşcıer, bu tablonun çok ağır olduğunu söyledi.

Bütçenin, vicdanın aynası olduğunu ifade eden Taşcıer, "Bütçenizin vicdanına baktığımda maalesef yoksul ve güvencesiz çocukları göremiyorum." ifadelerini kullandı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, 2026 yılı bütçesinin halkın bütçesi değil, bir avuç sermayedarın bütçesi olduğunu iddia ederek, "Enflasyon oranı yüzde 10'un altına düşene kadar asgari ücret yılda en az 2 kez güncellenmelidir, asgari ücret yoksulluk sınırının en az yarısı olmalıdır, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalıdır." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, bütçede emekçi, emekli, işçi, yoksul ve asgari ücretlinin olmadığını öne sürdü.

Bakanlık bütçesinin yüzde 98,6'sının pasif ödeme olan cari transferlere ayrıldığını anlatan Türkoğlu, "Yani bu bütçenin neredeyse tamamını geçmişin borçlarını kapatmaya, açıkları finanse etmeye tahsis etmişsiniz. Yeni iş yaratmaya, üretimi teşvik etmeye, kadın istihdamını güçlendirmeye, gençlere umut olmaya ayrılan kaynağı adeta yok hükmünde bırakmışsınız. Sermaye giderleri, mal ve hizmet alımları, personel ödenekleri artmış görünüyor ama hepsi sembolik, gerçek artış yalnızca kağıt üzerinde." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangına yönelik eleştirilerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçe kalemlerine değinen Ün, "Bakanlığın en hayati meselesi iş güvenliğine dair etkin ve etkili bir mekanizma maalesef görmüyoruz. Kocaeli'deki yangında 3 kız çocuğumuz can verdi ama çocuk işçiliğiyle mücadeleye pay ayrılmamış." şeklinde konuştu.

"MHP, iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangında ihmal, kusur ve eksiği olanların mutlaka hak ettikleri cezaya çarptırılması gerektiğini belirtti.

İş gücü piyasasında ara eleman sıkıntısı yaşandığını dile getiren Kalaycı, kalifiye eleman, çırak ve usta ihtiyacının karşılanamadığını anlattı.

Kalaycı, "Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizde iş gücü piyasası ve çalışma hayatıyla ilgili köklü bir reform yapılması görüşündedir. Toplumun tüm kesimlerine, insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, iş gücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve etkin bir şekilde denetlendiği verimli bir iş gücü piyasası oluşturulmasını öngörüyoruz. MHP, emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündedir." diye konuştu.

Bu yılın Temmuz ayı verilerine göre sendikalaşma oranının yüzde 14,02 olarak gerçekleştiğini ifade eden Kalaycı, bu oranın geçen yılın aynı ayında yüzde 14,80 olduğunu belirtti. Kalaycı, sendikalı işçilerin ve toplu sözleşmeli iş yerlerinin artırılmasına destek sağlayacak düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

"Önce dön kendi bahçene bak"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın etkilendiğini söyleyen Kurt, "Mücbir sebep halinin en azından 6 ay veya bir yıl uzatılması bölgede faaliyet gösteren iş insanlarına, esnafa, serbest meslek erbaplarına büyük bir kolaylık sağlayacaktır." dedi.

Kurt, bu illerde Bağ-Kur borçlarının silinmesi ve ileriki tarihlerde dileyen sigortalıların bunu ihya edebilmeleriyle ilgili bir düzenleme getirilmesinin önem arz ettiğini de söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) giderlerine işaret eden Kurt, "SGK'nin gelirlerinin giderlerini karşılama oranı, 2002 yılında yüzde 71,5 iken 2024 yılında yüzde 99,7 olarak gerçekleşmiş, 2025 sonu itibarıyla da yüzde 97-99 aralığında oluşacağı öngörülmektedir. Kahramanmaraş merkezli, 'bin yılın felaketi' olarak adlandırdığımız depremlere bağlı olarak primlerin ertelenmesi, asgari aylıkların ve bayram ikramiyelerinin artırılması, EYT düzenlemesi gibi gelir ve giderlerde değişikliklere neden olan faktörlerin etkisi olsa dahi böyle yüksek bir gelirlerin giderleri karşılama oranının önemli bir başarı olduğu dikkate alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de emekli sayısının, 2002 yılında 6,5 milyonken, bu yıl sonu itibarıyla 17 milyon olacağını belirten Kurt, "Emeklilere yapılan önemli düzenlemeler var. Emeklilerin bayram ikramiyeleri, bir defaya mahsus ödenen Cumhuriyetin 100. yılı ödemesi ve emekli aylıklarının her zaman asgari ücret esas alınarak prim ödeyenler hariç olmak üzere, hak ettikleri ve hesaplanan tutarlar üzerinden ödendiği dikkate alınmalıdır. 2019 yılında getirilen alt sınır uygulamasının 2025 Temmuz ayında 16 bin 881 liraya yükseltildiğini de hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Konuşması sırasında CHP milletvekillerinin laf atması üzerine Kurt, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da yaşayan dar gelirli emeklilerin ev ekonomisine katkı sağlamak için pazar desteği taahhüdü verdi. İstanbul'da 16 milyon kişi yaşıyor, 10 bin kişiye 833 lira veriyorsun, kalkıp burada iktidarı eleştiriyorsun. Önce dön kendi bahçene bak." şeklinde tepki gösterdi.

Komisyonda milletvekilleri görüş, öneri ve eleştirilerini dile getiriyor.