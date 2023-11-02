TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bugün yüksek vasıflı bir üniversite mezununun aldığı ücretin, asgari ücretin sadece 2,2 katı olduğunu söyledi.

Özlale, "Yüksek vasıf gerektiren işlerde çalışanların yaklaşık 5'te 1'i asgari ücret alıyor. Türkiye'nin temel problemi bu." dedi.

Dünyada olduğu gibi yeni şirketlere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Özlale, "Yaşlı şirketlere teşvik verdiğiniz zaman onlar istihdam yaratamıyorlar. Maalesef krediler onlara gidiyor. Teşvik verecekseniz genç ve küçük ölçekli şirketlere verin." diye konuştu.

Türkiye'de emeklilik sisteminin sorunlarının 1980'lerden sonra başladığını belirten Özlale, şunları söyledi:

"38 ila 43 yaşında emekliğe izin verirseniz, SSK'nin primlerini enflasyonun çok altında Hazine bonosu olarak Hazine'ye satarsanız, elinizde korkunç bir sistem kalır. Bugün SGK sistemi sürdürülebilir değil. Bunda seçim zamanında popülist bir şekilde hareket eden bütün partilerin emeği var. Emeklilik sisteminin bu hale gelmesi 1980'lerden sonra izlenen yanlış politikalardır. Bizler bu yanlış politikaları izlediğimiz için çocuklarımız 75 yaşında açlık sınırının altında emekli maaşı alacaklar."

HEDEP Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Türkiye'de istihdam sorununun artarak devam ettiğini öne sürdü.

Türkiye'de "ekonomik kriz" ile derinleşen işsizlik ve yoksulluğun söz konusu olduğunu savunan Sayyiğit, "Bugün insanca bir yaşamı sağlayacak bir iş bulmak da insan onuruna yaraşır koşullarda çalışmak da ciddi bir sorun haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Sayyiğit, iş sağlığı ve iş güvenliğinin de ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu söyledi.

"12 çeyrektir kesintisiz büyüme söz konusu"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, salgın sürecinin dünya ekonomisinde "enflasyon pandemisi" yarattığını, bu sorunun bütün dünyada devam ettiğini belirtti.

Salgın süresinde uyguladıkları politikaların sonuç verdiğini kaydeden Kırkpınar, ihracatı, yatırımı, istihdamı önceleyen bir ekonomi politikası uyguladıklarını kaydetti.

Kırkpınar, uygulanan politikalar sayesinde istihdam noktasında dünyanın diğer ülkelerindeki sıkıntıların Türkiye'de büyük oranda yaşanmadığını, Türkiye'nin diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını söyledi.

Kırkpınar, "2023 yılında tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 3,9 civarında bir büyüme gerçekleştirdik. 12 çeyrektir kesintisiz büyüme söz konusu. 20 yıldan beri ortalama 5,5 oranında büyüme gerçekleştiren, dünya ticaretinden yüzde 1'in üzerinde pay alan bir Türkiye var." dedi.

Türkiye'de 31,7 milyon çalışanın olduğunu dile getiren Kırkpınar, bunu sürdürebilmenin önemli olduğunu vurguladı.

Yaşar Kırkpınar, 21 yıldan bu yana istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte işsizlik oranımızı belki yüzde 7'lerin de altına çekmiş olacağız." diye konuştu.

"Çalışanların yarısı asgari ücretle çalışıyor"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Anayasa'nın 49. maddesinin çalışma hakkını düzenlediğini, çalışma hakkını kullanmak istemesine rağmen kullanamayan milyonca insanın olduğunu dile getirdi.

İstihdam piyasasında ciddi sorunlar olduğunu belirten Türeli, son derece "sıkıntılı bir çalışma hayatının olduğunu" öne sürdü.

İş gücüne katılım oranlarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "yükseliş varmış gibi gösterdiğini" savunan Türeli, "İşsizlik oranlarını kabul edilebilir seviye olan yüzde 5'e indirememişiz." dedi.

Türkiye'de iş bulma ümidi olmayanların oranının yüzde 5,3 olduğunu söyleyen Türeli, Türkiye'de kayıt dışılığın çok yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye'de çalışanların yarısının asgari ücret aldığını dile getiren Türeli, niteliğine göre ücretlerin arttığı sistemin kurulması gerektiğini ifade etti.

Ailelere asgari gelir desteği önerisi

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "MHP olarak birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünde emeklilerimizin insanca ve huzur içinde yaşayacakları, sosyal ve ekonomik yönden diğer toplum kesimleriyle birlikte yüzlerinin güleceği bir refah düzeyine kavuşturulması beklentimizdir." ifadesini kullandı.

İstihdam imkanının geliştirilerek her ailenin yeterli ve sürekli bir gelire sahip olmasının sağlanmasını isteyen Aksu, bu doğrultuda her aileden en az bir kişiye iş imkanı temin edilmesini, çalışamayacak durumda olanların sosyal korumadan yararlanması gerektiğini söyledi.

Aksu, "Aileler için öngörülen asgari gelirin altında gelir elde eden aileler asgari gelir desteği kapsamına alınmalı ve bu çerçevede her ailenin beslenme, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzenli bir gelire sahip olması sağlanmalıdır." diye konuştu.

İsmail Faruk Aksu, sigortasız çalışma ve çalıştırma ile kayıt dışı istihdama yol açan mevzuat, maliyet, denetim yetersizliği, bürokrasi ve diğer unsurların giderilmesini ve kayıtlılığın özendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İşsizlik Sigortası Fonu'nun "her olayda göz dikilen bir fon" olarak görüldüğünü savunarak, gelecek önemde bunun yaşanmaması temennisinde bulundu. Ün, Fon'un amacına uygun harcanıp harcanmadığının da açıklanmasını istedi.

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, bütçeye baktıklarında faiz, vergi ve borçlanma limiti artışı gördüklerini belirtti.

Kavaf, 2024 bütçesinin memur ve emeklilere bir rahatlama getirmeyeceğini öne sürdü.