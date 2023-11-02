Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 Mali Yılı Bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, muhalefetin eleştirileri karşısında, 85 milyon vatandaşın bakanı olduğunu belirterek, "İşsizlikle mücadele etmek, genç ve kadın istihdamını artırmak ve yeni nesil işlerin planlanması sorumluluk alanıma giriyor. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Öğle yemeğinde olduğu gibi bir araya gelip daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışabiliriz çünkü hepimiz çalışma hayatımızın kalitesini artırma yönünde çaba gösteriyoruz. Yaptığınız yorumlar, değerlendirmeler, eleştiriler bizim için çok önemli ipuçlarını içermektedir. Her bir ifadenizi dikkatle ele alacağımızı da ifade etmek isterim" dedi.

'ÖNEMLİ ADIMLAR ATMA NİYETİMİZ VAR'

Bakan Işıkhan, tüm vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek ve insan onuruna yakışır bir yaşam seviyesine ulaştıracak önemli adımları atma niyetlerini ifade ederek, "Bu adımların ülke genelindeki tüm vatandaşlarımıza olumlu etkileri olacağına inanıyorum. İster emekli ister kamu görevlisi ister işçi olsun, çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Bize düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır" diye konuştu.

'SOSYAL ADIMLARIMIZ SÖZ KONUSU OLACAK'

Bakan Işıkhan, milletvekillerinin emeklilerle ilgili değişik alanlardaki sorularına yanıt verirken, "Emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak yapılan seyyanen artışlar, 2000 öncesi aylıklara gelişme hızından pay verilmediğinden 2000 sonrası emeklilerle durumlarını eşitleyen intibak düzenlemesi, bayram ikramiyesi, alt sınır aylıklarının yükseltilmesi gibi pek çok düzenleme hayata geçirilerek çalışma hayatında sarf edilen emeklerin karşılığı olarak emeklilerimize yansıtılmıştır" açıklamasında bulundu.

Çalışan emekliler hariç olmak üzere 2023 yılı ekim ayında gelir, aylık alan 12,2 milyon emekli ve hak sahibine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını hatırlatan Bakan Işıkhan, "Tüm bu veriler değerlendirildiğinde kıymetli milletvekilleri, 2002 yılında 6,5 milyon olan emekli ve hak sahibi sayısının 2023 yılında, şunu ifade etmek istiyorum; 15,8 milyona ulaştığını ve sosyal güvenlik kapsamının genişlediğini de sürekli genişlediğini de dikkate almak zorundayız. Biz de Bakanlık olarak özellikle emeklilerimizin bu ücret artışları yanında da sosyal boyutunun güçlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz ve bu yönde inşallah gelecek dönemlerde adımlarımız söz konusu olacaktır. Bu sosyal düzenlemeler özellikle sağlık, kültür, sanat, eğitim, ulaşım ve toplumsal yaşama katılım boyutlarında olacaktır. Çünkü biz de emeklilerimizin artık kahve köşelerinde ya da başka köşelerinde zaman geçirmesi, benim de bir sosyal politika hocası olarak, bir sosyal hizmet hocası olarak da asla kabul etmediğim bir şeydir. Yakın zamanda da çok önemli bazı bakanlıklarımızla da protokoller yaparak bu sosyal iyileştirmeyi çünkü sosyal politika hocası olduğum için bu konu benim için çok önemli, bu iyileştirmeleri inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

'GSS PRİMLERİ HAZİNE TARAFINDAN ÖDENİYOR'

Milletvekillerinin sağlık alanı ile ilgili sorularına da yanıt veren Bakan Işıkhan, "Vatandaşlarımızın sağlığa erişiminde hiçbir sorunun bulunmadığını yüce heyetin önünde vurgulamak isterim. Vatandaşlarımız, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları olsa bile hastanelere gidip sağlık hizmetlerinden rahat bir şekilde faydalanabilmektedir. Geliri asgari ücretin 1 bölü 3'ünden yani 4 bin 471 liradan fazla olan vatandaşlarımız bakın, ne kadar önemli bir rakam, aylık 402 lira prim ödeyerek aile fertleri de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinin tümünden faydalanabilmekte, tüm erişim hizmetlerinden faydalanabilmektedir. GSS primini ödeyemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın da primlerinin hazine tarafından karşılandığını, zaten biliyorsunuz" dedi.

Milletvekillerinin, 'İŞKUR'u kapatsanız dahi kimsenin haberi olmayacak' eleştirilerine yanıt veren Bakan Işıkhan, "Bugün, günümüzde İŞKUR tüm dünyada sunulan kamu istihdam hizmetlerinin yanı sıra iş gücü piyasasına yön veren, çağdaş bir kamu istihdam kurumu olarak çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır ve ilginçtir, İŞKUR uluslararası kuruluşlar tarafından aktif programlar ve iş ve meslek danışmanlığı kapsamında iyi ülke örneği olarak gösterilmektedir. İŞKUR'a kayıt zorunluluğu da söz konusu değildir istihdam sürecine katmak istediğimiz kardeşlerimiz, bireyler için. Bunun yanında, işverenleri biz iş yerinde ziyaret ederek açık iş gücü taleplerini toplamaktayız" dedi.

'ASGARİ ÜCRETLİ SAYISI SÜREKLİ ABARTILIYOR'

Milletvekillerinin 'Çalışma hayatında tüm dengeleri altüst ettiniz, herkesi asgari ücrete mahkum ettiniz' şeklindeki eleştirilerini de değerlendiren Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret bizim için çok temel konulardan bir tanesi. Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, geçinme indeksleri, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu ve geçim şartları göz önünde bulundurularak tespit edilmektedir. Özellikle asgari ücrette bizim temel hedefimiz, satın alma gücünün düşmemesidir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman söylediğimiz gibi enflasyona ezdirmemektir. İnşallah, aralık ayında komisyonumuzu toplayacağız ve orada yine enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde de bir tercihimiz söz konusu olacaktır. Asgari ücretli sayısı sürekli abartılıyor, ben de şaşırıyorum, 'Bu veriler nereden elde ediliyor?' diye. Bakın, 16,4 milyon SGK'lı çalışanımız bulunurken, 6,6 milyon kişi asgari ücretli yani. Yüzde 50, 60, 70, neredeyse 'yüzde 100' diyecek bazı vekillerimiz. Bu oranlar yanlış efendim. Bu yüzden, yüzde 40 olduğunu, asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranının yüzde 40 olduğunu da paylaşmak isterim."

SPUTNİK AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, muhalefet partili milletvekillerinin, 'Türkiye Gazeteciler Sendikasıyla ilgili Sputnik'le uzlaşma sağlanamadığı için üyelerin istifaya zorlandığı' yönünde iddialarına şöyle dedi:

"Türkiye Gazeteciler Sendikasına Sputnik Türkiye Haber Ajansında 9 Şubat 2023 tarihli yetki belgesi verilmiştir. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından 24 Temmuz 2023'te grev kararı alınmış, karar 17 Ağustos 2023 tarihinde uygulamaya konulmuştu. Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından, işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasıyla inceleme talep edilmiş, inceleme devam etmektedir; tüm milletvekillerimle de paylaşmak isterim. Bildiğiniz gibi, toplu iş sözleşmesi taraflar arasında imzalanan bir sözleşmedir. Dolayısıyla başka bir kişi veya kurumun müdahale hakkı bulunmamaktadır ancak İş Kanunu'nda ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda işçinin sendikal hakları korunmuş ve işe iade dava hakkı tanınmıştır. Ayrıca, işçinin bir yıllık maaşından az olmamak üzere sendikalı işçiye işveren tarafından tazminat ödenmesi hüküm altına alınmıştır. Devam ettiği için bu şekilde kısa bir bilgi vermek isterim ama yine sorularınıza yanıt alamadıysanız tekrar biz bunları değerlendirelim."

'İŞSİZLİK SİGORTA FONU REKOR KIRDI'

İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili sorulara Bakan Işıkhan, "İşsizlik Fonu'ndaki paramız pandemi başında 132 milyar lira iken pandemi kapsamında yapılan yoğun ödemelerle birlikte 91 milyar civarında gerilemişti. Fon kaynaklarının doğru yatırım araçlarına yönlendirilmesiyle Fon varlığımız bugün itibarıyla rekor seviyeye ulaşarak 176,7 milyar lira olmuştur; çok önemli rakam. Bunun yanında, 2023 yılı içerisinde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan pasif iş gücü programları kapsamında 19,7 milyar, aktif iş gücü programları kapsamında 12,3 milyar lira, istihdam teşvikleri bu da çok önemli, bu doğrultuda 32 milyar lira, 3308 sayılı kanun kapsamında sağlanan staj desteği kapsamında 32 milyar lira olmak üzere toplamda 97,5 milyar lira ödeme yapılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

'AK PARTİLİ 23 BELEDİYE İCRALIK'

Bakan Işıkhan, muhalefetin sık sık belediyeler konusunda 'Ayrımcılık yapıyorsunuz' eleştirilerine, "2023 yılında AK Parti'de 23, MHP'de 7, kayyum belediyelerinde 1 haciz işlemi gerçekleştirildi" bilgisini paylaştı.

Görüşmelerin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi.