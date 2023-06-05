Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda devir teslim töreni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanan Vedat Işıkhan, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Vedat Bilgin'den devraldı. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türkiye'yi dünyada hak ettiği konuma ulaştıracak çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vedat Bilgin'in yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Vedat Işıkhan atandı. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği yapan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan devir teslim töreni ile görevi Vedat Bilgin'den devraldı.

Devir teslim töreni çerçevesinde bir konuşma yapan Vedat Bilgin, bakanlık döneminde çok büyük sorunların üstünden geldiklerini söyleyerek, "Ben öğrenciyken bir fabrikanın duvarına 'asgari ücretten vergi alınmasın' yazısı yazmıştım. Bunu rahmetli Başbakan Ecevit hükümet programına koydu ama bu sorunu çözmek bize nasip oldu. Sadece asgari ücret değil aynı zamanda bütün ücretlilerin asgari ücret seviyesindeki gelirlerinden vergi dışı bırakıldı. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve desteğiyle yapıldı. Böyle bir sorun için tabi ki böyle bir destek gerekiyor. Başkanlık sistemi de esas itibarıyla bunları kolaylaştıran bir sistem. Bunu gerçekleştirdik, bunun için çok mutluyum. Türk emekçilerine 60 yıllık bir sorunun çözümünü sunduğum için çok mutluyum, bunu hiçbir zaman unutmayacağım" diye konuştu.

"EYT sorununu çözme fırsatı bulduk"

EYT sorunu hakkında da konuşan Bilgin "Bir de EYT meselesi var biliyorsunuz o da 20 yıllık bir meseleydi. Nereye gitsek onlarla karşılaşıyorduk. Vedat Bey de hatırlar biz Sosyal Politikalar Kurulu'nda da bu meseleyi ele aldık. O zamanki çalışma arkadaşlarımızla etraflıca çalıştık ama araya pandemi girdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza raporu pandemiden sonra ilettim. Bakan olduktan sonra da meseleyi önümüzde bulduk. Dolayısıyla onu da çözme fırsatı bulduk. Onun da maliyeti bir hayli çoktu. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının maliyeti o günkü rakamlarla 90 milyardı, EYT'nin maliyeti ise 120 milyardı. Bunlar büyük rakamlar" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasal yaklaşım bizim çalışmalarımız kolaylaştırdı"

Türkiye'nin ekonomik bakımdan en zor anları yaşadığı dönemde bu tür sosyal meselelere çözümle cevap vermenin kolay bir iş olmadığını söyleyen Bilgin, şöyle devam etti:

"Burada ekonomik meselelerle sosyal meseleler arasındaki ilişkiyi kurmak açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasal yaklaşım bizim çalışmalarımızı kolaylaştırdı. Tabii 3600 meselesi var kamu çalışanlarının ek göstergesi 5 milyonu aşkın insanı etkileyecek şekilde genişletme fırsatı bulduk. Geçici işçiler var, onların geçici işçi olmaktan çıkardık. Sözleşmeli personele kadro tahsisi yaptık, o çok önemli bir meseleydi. Bütün bu yaptığımız şeyler saymakla bitmez çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimine en zor dönemde birçok sorunu çözdük ve çözülecek birçok sorun var. Vedat Beyin de önünde birçok sorun gelecek, inanıyoruz ki o da güçlü bir şekilde bunlara cevap verecek."

"Vedat Bilgin, milletimizin beklenti içinde olduğu birçok konuda başarılı adımlar attı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini devralan Işıkhan ise, bakanlık görevini kendisine verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Vedat Bilgin'in bakanlığı döneminde önemli işlere imza attığını sözlerine ekleyen Işıkhan, "Vedat Bilgin Bakanım milletimize doğrudan dokunan, milletimizin beklenti içinde olduğu birçok konuda başarılı adımlar attı. Gerek asgari ücret düzenlemeleri, gerek toplu sözleşmeler, gerekse EYT gibi birçok hayati konuda milletin beklentilerini karşılayacak çözümlere, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve Bakanımızın gayretleri ile ulaşıldı. Ben, ülkemize ve milletimize değerli hizmetleri için Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra da kendisinden devraldığımız bayrağı, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 21 yıldır olduğu gibi ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türkiye'yi dünyada hak ettiği konuma ulaştıracak çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde, milletin Türkiye Yüzyılı vizyonuna onay verdiğini belirten Işıkhan, "Bizler de bakanlık olarak atacağımız adımlarda, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türkiye'yi dünyada hak ettiği konuma ulaştıracak çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz. Tüm çalışanlarımızın yaşam kalitesini ve refahının artırmak en önemli görevimizdir. Çalışmalarımızı, hem Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hem de kabine üyelerimizin, milletvekillerimizin, üniversitelerimizin, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve ilgili paydaşlarımızın katkıları ile iş birliği ile sürdüreceğimizi özellikle ifade etmek isterim" ifadelerine yer verdi.

"Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha fazla yer vereceğiz"

Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir çalışma hayatını, sosyal güvenlik sistemini ve yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için çalışmalar yapacaklarını belirten Işıkhan, "Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha fazla yer vereceğiz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları konusunda aktif çalışmalarda bulunacağız. Çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz. Engellilerimizin, gençlerimizin ve kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almaları için aktif iştiham politikalarını sürdürmeye gayret edeceğiz. Özetle; Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde memurlarımızı, işçilerimizi, emeklilerimizi, işverenlerimizi, velhasıl tüm çalışanlarımızı koruyacak bir anlayışla süreci yönetme arzusundayız. Her kesimin memnuniyeti için azami hassasiyet göstererek bu süreçleri başarıyla neticelendireceğiz. Bir yandan istihdama ve büyümeye katkı sağlamak, diğer yandan işçi, memur, emeklilerimizin gelir seviyelerini korumak ve artırmak için gereken ne varsa yapacağız. İşimizi yaparken yegane rehberimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onun çizdiği ekonomik model olan; üretim, istihdam, ihracat, büyüme hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tören, Bakan Işıkhan ve Bilgin'in birbirlerine çiçek takdiminin ardından son buldu. - ANKARA