Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevi Vedat Işıkhan'a devredildi

Vedat Işıkhan, Vedat Bilgin'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini devraldı. Işıkhan, tüm çalışanların korunacağı bir anlayışla süreci yönetme arzusunda olduklarını belirtti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Vedat Işıkhan, Vedat Bilgin'den görevi devraldı. Işıkhan, "Tüm çalışanlarımızı koruyacak bir anlayışla süreci yönetme arzusundayız. Her kesimin memnuniyeti için azami hassasiyet göstererek bu süreçleri başarıyla neticelendireceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, Bakanlık'ta düzenlenen törenle görevi Vedat Bilgin'den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Vedat Bilgin, bugüne kadar yaptıkları hizmetleri anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde, en zor dönemde birçok sorunu çözdük ve çözülecek birçok sorun var. Vedat Bey'in de önünde birçok sorun gelecek, inanıyoruz ki o da güçlü bir şekilde bunlara cevap verecektir" diye konuştu.