Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Yerel Seçimlerde Başarıya Ulaşacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yavaş yavaş 5-6 ayımız kaldı yaklaşık olarak. 2024 yerel seçiminde inşallah sizin gayretinizle bu süreci başarıyla ve zaferle tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımıza karşı bir vefa borcumuz var. Tüm şehirlerimiz, ilçe belediyeleri hepsini alacağız inşallah bu süreç içerisinde" dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk olarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Bakan Işıkhan, ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldikten sonra AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Yerel seçimlere az bir vakit kaldığını belirten Bakan Işıkhan, "Yavaş yavaş 5-6 ayımız kaldı yaklaşık olarak. 2024 yerel seçiminde inşallah sizin gayretinizle bu süreci başarıyla ve zaferle tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımıza karşı bir vefa borcumuz var. Kocaeli bunu hep en iyi şekilde yaptı. Allah utandırmasın. Daha da iyi olacak inşallah. Tüm şehirlerimiz, ilçe belediyeleri hepsini alacağız inşallah bu süreç içerisinde. Hep birlikte çalışarak tekrar bu başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Biraz yorulduk. Sizler de çok yoruldunuz, çünkü 28 Mayıs ötesinde inanılmaz bir zaferle çıktık ama son bir gayretle Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşabilmemiz için de son bir çabaya ihtiyacımız var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlere ne kadar önem verdiğimizi biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından başlayan o süreci hepimiz net olarak bunlara hep tanıklık ettik. Oradaki başarıyı inşallah Kocaeli'de de gerçekleştireceğiz. Ben şunu gururla da ifade etmek isterim ki; yerel yönetimlerde Kocaeli'miz, sayın belediye başkanımızın nezdinde çok büyük bir başarı elde etti. Gerek sosyal belediyecilik, gerek nüfusun kapsayıcılığı açısından düşündüğümüzde de dezavantajlı gruplar başta olmak üzere neredeyse tüm nüfusu kapsayacak projelerin, planların, yatırımların olduğunu öğrendik sabah yaptığımız toplantıda. Bundan ayrıca gurur duyuyorum ve tabi AK Parti olarak da bizim temel ilkemiz 'durmak yok, yola devam.' Proje üstüne proje, plan üstüne plan, yatırım üstüne yatırım yaparak memleketimizin ihtiyaç duyduğu sorunları çözmek zorundayız" dedi.

DEVLET YANIMIZDA, SOSYAL DEVLET YANIMIZDA

Toplum yararına programların kendileri için çok önemli olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Bakanlığımızın ilgi alanına giren TYP konusunda da biz Kocaeli'mizi destekleyeceğiz. Seçim zamanı öncesinde de belediyelerimizi ve valiliklerimizi TYP kontenjanları konusunda da destek vereceğiz. TYP programları bizim için çok önemli. Bunun ötesinde istihdam konusu, bakanlığımızın ve benim sorumluluğumda olduğu için de özellikle yatırımcıların, yatırımlarını daha da büyüterek, Türkiye ekonomisinde Kocaeli'nin payını arttırarak bu noktada istihdam ihtiyaçları neyse, iş başı eğitim programlarından tutun yaptığımız teşviklere kadar devletimizin o kadar destekleri ve teşvikleri söz konusu ki burada ben başlasam anlatmaya 2 saatten aşağıya bitiremeyiz bunları. Nedir burada? Devlet yanımızda, sosyal devlet yanımızda. Bizden beklenen ise genç kardeşlerimiz başta olmak üzere istihdama girmek. İstihdama, üretime girdiğimiz anda da inşallah birey olarak böyle, ondan sonra toplum olarak ve ülke olarak da dünya ekonomisinde çok iyi bir noktaya geleceğimizi ben düşünüyorum. Ama burada sizlerin genç kardeşlerimizin, kadınlarımızın, partimizin teşkilatlarının, dava arkadaşlarımızın buradaki rolleri çok önemli. Mahalle sandıklarından başlayarak en üst kademedeki kardeşlerimizle iş birliği halinde çalışmanız gerekiyor. Bunun ötesinde bizim, Türkiye Yüzyılı vizyonu Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği bu vizyon bizim için çok önemli. Orada da bizim için önemli olan yatırımdır, üretimdir, istihdamdır ve büyüme yoluyla da refahın arttırılması bizim en önemli hedefimiz. Bu çerçevede de inşallah çalışma hayatında barışçıl, huzurlu ve iş birliği, sosyal diyaloğu geliştirerek daha iyi bir Türkiye hedefine ulaşmamız gerekiyor" diye konuştu.