Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TESK Aylık İstişare Toplantısı'na katıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) Aylık İstişare Toplantısı'na katıldı.

TESK'in Aylık İstişare Toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan ve burada bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ahiliğin asırlardır medeniyetimize, devletimize yol gösteren ve aynı zamanda bu güçlü yapıları bünyesinde barındıran kutsal bir müessese olduğunu dile getirerek, "Ahilik kurumu, milli değerlerimizin, milletimizin dayanışma, birlik, beraberlik ve yardımlaşma çabalarının ete kemiğe bürünmüş halidir. Şunu çok iyi biliyoruz ki, esnaflık bizim kültürümüzde sadece bir meslek grubunun adı değildir. Esnaf aynı zamanda; toplumun aynası, alın terinin, emeğin, helal kazancın ve toplumsal sorumluluğun da bir tezahürüdür" dedi. 21 yıl öncesine kadar esnaf ve sanatkarların zor günler yaşadığını, sıkıntılı dönemlerden geçtiğini söyleyen Bakan Işıkhan, hükümet olarak her daim kalıcı çözümler üretme ve sağlıklı işleyen bir sistem inşa etme gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

'NE ESNAFLARIMIZI NE DE EMEKLİLERİMİZİ ASLA GÖZ ARDI EDEMEYİZ'

Bakan Işıkhan, ülke olarak yeni bir ekonomiye geçiş sürecine tanıklık ederken, son yıllarda yaşanan afetler, pandemi ve küresel mali krizler sebebiyle bu kabuk değiştirme sürecinin sancılarının yaşandığına vurgu yaparak, "Normal şartlar altında bire on verim alabileceğimiz ekonomik ve sosyal politikalarımız, tüm dünyanın içerisinde bulunduğu olağanüstü şartlar sebebiyle sekteye uğrasa da asla yolundan şaşmıyor ve ilkelerinden taviz vermiyor. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarı ise bizim en önemli ilkelerimizin başında geliyor. Şartlar ne olursa olsun, esnafıyla, işçisiyle, işvereniyle, emeklisiyle, çalışanıyla yediden yetmişe, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürürken bizlere yoldaşlık yapan her bir vatandaşımızın yüzünü güldürmek, refahını temin etmek bizim öncelikli gündemimiz olmuştur. Bu anlamda ne müreffeh Türkiye'nin mimarları esnaflarımızı, ne de ömrünün en verimli yıllarını ülkemiz için çalışarak katma değer üreterek geçirmiş emeklilerimizi asla göz ardı edemeyiz ve yok sayamayız" diye konuştu.

'KALKINMA VE GELİŞMİŞLİK GÜÇ BİRLİĞİNİ GEREKTİRİYOR'

Son yıllarda geçirilen değişim ve dönüşümün en büyük şahidinin esnaflar olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm badirelere rağmen istikrarla gelişen ekonomimiz, çalışma hayatımıza, istihdama ve ticaretimize de yansıyor. Bu gelişmelerde en büyük pay hiç kuşkusuz; ülkesinin istikbaline ve milletinin refahına ömrünü adamış Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna inanan, her türlü iç ve dış saldırı karşısında milli bir duruşla politikalarımıza destek veren esnaflarımızındır. Bu anlamda TESK, üye sayısı, kapsamlı faaliyetleri bakımından ülkemizin en önde gelen ve en aktif kuruluşlarından birisidir. TESK'in kıymetli yöneticileri ve üyelerine, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza, ülkemizin kalkınmasına yaptıkları büyük katkılardan dolayı, şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin yerli ve milli üretim politikalarından rahatsız olanlara en güzel cevabı; daha çok çalışarak, daha çok üreterek sizler verdiniz. Bizler ise sizlerle birlikte milletimizin refah seviyesini yükseltmek için önümüze çıkan her engeli aşarak yolumuza devam edeceğiz. Kalkınma ve gelişmişlik, güç birliğini gerektiriyor. Bu noktada sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinizi arttırarak devam ettirmenizi istirham ediyorum. Biz devlet olarak hep buradayız, yanınızdayız."

'ÇALIŞAN EMEKLİLERİMİZ 5 BİN LİRA TEK SEFERLİK İKRAMİYE KAPSAM DAHİLİNE ALINDI'

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz ay emeklilere tek seferlik bayram ikramiyesi ödemesi yapıldığını ancak çalışan emeklilerin bundan faydalanamadığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu tek seferlik ikramiyeden, esnaflık yapan emeklilerimiz dahil, kapsam dışında tutulan tüm emeklilerimiz faydalanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma günü müjdesini verdiği gibi, çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dahil olmak üzere tüm emeklilerimize tek seferlik ikramiye ödenmesini yapmış olacağız" dedi.