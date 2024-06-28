Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC temasları çerçevesinde heyetler arası toplantıya başkanlık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları çerçevesinde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyonoğlu ile heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC temaslarını sürdürüyor. Bakan Işıkhan, Lefkoşa'da KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyonoğlu ile birlikte heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Işıkhan, "Heyetler arası görüşmemizde Kıbrıs Türk halkıyla sağlam temellere ve ortak hedeflere dayanan işbirliği konularını değerlendirdik. Ülkelerimizin yapısal dinamiklerini ve küresel koşulları ele alarak çalışma hayatına yönelik adımları istişare etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA