Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda Endonezya ve Brezilya bakanları ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda Endonezya İşgücü Bakanı Ida Fauziyah ve Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile görüşme gerçekleştirdi. Işıkhan, görüşmelerde işbirliği ve dayanışmanın artırılmasının vurgulandığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda Endonezya İşgücü Bakanı Ida Fauziyah ve Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile görüşme gerçekleştirdi.

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı için Hindistan'ın Indore şehrinde olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir takım ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Sosyal medya hesabı üzerinden mevkidaşları ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi veren Bakan Işıkhan, ilk olarak Endonezya İşgücü Bakanı Ida Fauziyah ile bir araya geldi. Görüşmede geçmiş dönemde imzalanan iş birliği anlaşmasının yenilenmesi üzerinde mutabık kalındığını belirten Bakan Işıkhan, "Endonezya İşgücü Bakanı Sayın Ida Fauziyah ile çalışma hayatına dair yaptığımız ikili görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmanın artırılmasına yönelik kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. Görüşmemizde, Bakanlıklarımız arasında geçmiş dönemlerde imzalanan İşbirliği Anlaşmasının yenilenerek işbirliğinizin derinleştirilmesi hususunda mutabık kaldık." dedi.

Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile ikili görüşme gerçekleştirdi

Ardından gelecek yıl G20 başkanlığını üstlenecek olan Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile bir görüşme yapan Bakan Işıkhan, "Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Sn. Luiz Marinho ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve çalışma hayatının başlıca konuları ile ilgili heyetler arası toplantımızı yaptık. Gelecek yıl G20 Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek olan Brezilya ile işbirliğimizin güçlenerek artması konusunda desteklerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı. - ANKARA