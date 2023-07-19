Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Hindistan'a gidiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Hindistan Dönem Başkanlığı tarafından düzenlenen 'G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Hindistan'a gidiyor. Toplantıda, istihdam alanında belirlenen öncelikli konular ele alınacak.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 20-21 Temmuz tarihlerinde Hindistan'ın Indore şehrinde düzenlenecek olan 'G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Hindistan'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Toplantıda, G20 Hindistan Dönem Başkanlığı tarafından istihdam alanında 3 öncelikli konu olarak belirlenen; küresel beceri açıklarının ele alınması, dijital ekonomi ve platform ekonomisi çalışanları için yeterli sosyal koruma ve insana yakışır çalışma koşullarının sağlanması ile sosyal güvenliğin sürdürülebilir finansmanı konuları ele alınacak.