Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nın Kurban Bayramı programına katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programına katıldı. Bakan Işıkhan, katılımcılarla bayramlaşarak birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nın Kurban Bayramı programına katılıp partililerle bayramlaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret için geldiği Mardin'de, AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşmaya, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti üyeleri ve bölge halkı katıldı.