Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '7'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi' görüşmelerine katıldı

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda devam eden '7'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi' görüşmelerine katıldı. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Bakanlığımızda gerçekleştirilen komisyon toplantılarına katıldık. Komisyonlara katılan yetkili sendika temsilcilerimize ve Bakanlık temsilcilerimize gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederim'