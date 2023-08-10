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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 7. Dönem Toplu Sözleşme Müzakereleri Devam Ediyor

Politika Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecinin aralıksız devam ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan, sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalar ve bakanlık temsilcilerine teşekkür etti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor dedi.

Bakan Işıkhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor. Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum açıklamalarında bulundu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Vedat Işıkhan Twitter Politika Haberler

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