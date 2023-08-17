Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam teklif ediyoruz" "Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilere 3600 ek gösterge için yetkili konferedasyonla...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan : "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam teklif ediyoruz"

"Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilere 3600 ek gösterge için yetkili konferedasyonla birlikte çalışma yapacağız. Belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız"

"Görevde yükselme sınavlarının belli süre ve düzenli aralıklarla yapılması için çalışmaları sürdüreceğiz"

"Hac izni verilmesi konusu, TOKİ konutlarında evi olmayanlara öncelik verilmesi konusunda paydaşlarımızla yakın istişare içinde bulunacağız"

"Kamu personelimize yüzde 43'ü bulan bir artış öngörülmüştür"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi üçüncü toplantısında, Kamu İşveren Heyeti adına yeni teklifi masaya sundu. Bakan Işıkhan, "Kamu İşveren Heyeti olarak 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 yılı için ilk altı ay için yüzde 6 ikinci altı ay için 5 olarak teklifimizi açıklıyorum" dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. Memur-Sen Konfederasyonu'nun kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak temsil ettiği görüşmelerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti. Pazarlık sürecinde yapılan üçüncü toplantı çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti Adına konuşan Bakan Işıkhan, yeni zam teklifini yetkili konfederasyona sundu. Buna göre 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10, 2025 yılı için ilk 6 ay için 6 ikinci 6 ay için 5 olarak teklifimizi oranında teklif edildi.

Bakan Işıkhan açıklamasında büyük bir hassasiyet ve denge içerisinde hareket etmeye özen gösterdiklerini belirterek, "Devlet yönetimi ciddi bir iştir. ve hassasiyet gerektirir. Biz Türkiye'ye 22 yıldır büyük resimden bakıyoruz. Memurlarımıza, işçilerimize, emeklilerimize, işverenlerimize ve dezavantajlı gruplarımıza destek verirken sürekli sosyal adaleti sağlamaya ve eşitliği gözetmeye önem veriyoruz. Toplu sözleşme sürecinde gelen tüm talepleri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim" ifadelerine yer verdi.

"Üzerinde uzlaşacağımız ve memurlarımız için kazanım sayılacak çok sayıda maddemiz var"

Yetkili konfederasyonlardan tekliflerde, sadece mali haklar değil sosyal haklara ilişkin çok sayıda teklif maddesi de bulunduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu çerçevede değerlendirdiğimizde 6. Dönemde toplu sözleşmelerde yoluyla kamu çalışanlarının geneline yönelik olarak 53 madde, 11 hizmet kolumuza yönelik 270 madde toplamda ise 323 madde uzlaşmaya varmıştık. Bugün müzakerelerde geldiğimiz nokta üzerinde uzlaşacağımız ve memurlarımız için kazanım sayılacak çok sayıda maddemiz bulunduğunu göstermektedir" diye konuştu.

"Kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik bir çalışma yapılacak"

Konfederasyonların teklifleri arasında olumlu olarak değerlendirebileceğimiz sözleşme maddeleri olduğunu açıklayan Işıkhan, maddeleri şu şekilde sıraladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da önemli maddeleri arasında yer alan birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapacağız. Yaklaşık 19 yıldır kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik bir çalışma bulunmamaktaydı. Bu konuda yetkili konfederasyonla birlikte belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız.

Kurumlarda istişari yapılara kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme sınavlarının belli sürelerde ve düzenli aralıklarla yapılması hususunda da çalışmalarımızı işbirliği içerisinde sürdüreceğiz.

Bunun yanında mobbing izleme kurulunda sendika temsilcilerinin yer alması, memurlara yıllık izinleri haricinde hac izni verilmesi hususu, TOKİ konutlarında evi olmayan memurlara öncelik verilmesi konusu, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması yönünde yine paydaşlarımızla yakın istişareler içerisinde bulunacağımızı ifade etmek isterim."

2 yıl için toplamda yüzde 36'lık zam teklifi

Bakan Işıkhan, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde Kamu işveren Heyeti olarak ikinci teklifi de kamuoyuna paylaştı. Bakan Işıkhan, "Kamu İşveren Heyeti olarak 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 yılı için ilk altı ay için yüzde 6 ikinci altı ay için 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 43'ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammıyla birlikte kümülatif artış oranıysa yüzde 57'yi bulmaktadır" açıklamasında bulundu.

Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci teklifini paydaşların değerlendirmesine sunduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, sürecin bugün bitmediğini ve tekrar edeceğini vurguladı. Işıkhan, toplu görüşme sürecinin kamu personelinin menfaatlerine uygun bir sonuçla nihayete erdirileceğine inandığını da sözlerine ekledi.