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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşımak için...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşımak için...

Politika Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden projelerini devam ettirerek, üstüne yeni proje ve programlar ekleyerek yolumuza devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan Türkiye Politika Haberler

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