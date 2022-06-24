Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. - Haberler

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler ki Türk devleti söz verdi ve onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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