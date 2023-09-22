Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mardin'de Temaslarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memleketi Mardin'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, Mazıdağı ilçesine ziyarette bulundu ve partililerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere memleketi Mardin'de geldi. Bakan Işıkhan, Mazıdağı ilçesine ziyarette bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bunmak üzere baba ocağı Mardin'e geldi. Bakan Işıkhan, Mardin programı çerçevesinde Mazıdağı ilçesine ziyarette bulundu. İlk olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Mazıdağı İlçe Başkanlığına ziyarette bulunan Bakan Işıkhan, partililer tarafından karşılandı.

Basına kapalı toplantıda Bakan Işıkhan, partililerle bir araya geldi. Programın ardından Işıkhan, Mazıdağı'nda esnaf ziyaretinin ardından Mardin programı çerçevesinde Derik ilçesine ziyarette bulunmak üzere ilçeden ayrıldı. - MARDİN