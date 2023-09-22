Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mardin'de İlçe Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'e yaptığı ziyarette Mazıdağı ve Derik ilçelerini ziyaret etti. İlçe başkanlığı ziyareti ve esnaf ziyaretlerinin ardından Bakan Işıkhan, Artuklu ilçesinde 'Millet Ormanı'nın açılışına katılacak.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Mardin'de Mazıdağı ve Derik ilçelerini ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geldiği Mardin'de ilk olarak Mazıdağı ilçesine geçti. AK Parti Mazıdağı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, burada teşkilat üyeleriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Mazıdağı ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Işıkhan, ardından Derik ilçesine geçti. Bakan Işıkhan, Derik ilçesinden olan AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın ile çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Işıkhan ilçe ziyaretlerinin ardından merkez Artuklu ilçesine geçerek yapımı tamamlanan 'Millet Ormanı'nın açılışına katılacak.