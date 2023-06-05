Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir sosyal güvenlik sistemini, yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir sosyal güvenlik sistemini, yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: " Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir sosyal güvenlik sistemini, yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika