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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 'Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha çok yer vereceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha çok yer vereceğiz.

Politika Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha çok yer vereceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha çok yer vereceğiz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları konusunda aktif çalışmalarda bulunacağız, çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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