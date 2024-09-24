Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Bilecik'e Geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında 27 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Bilecik'e gelecek. Işıkhan'ın kentteki ilk ziyaretini Bilecik Valiliğine yapması beklenirken, ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ile bir kaç fabrikayı ziyaret edeceği öğrenildi. - BİLECİK