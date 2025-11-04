Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Alman mevkidaşı Bas ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Alman mevkidaşı Bas ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, II. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Katar'da Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Barbel Bas ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, II. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Katar'da Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Barbel Bas ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen II. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'a geldi. Bakan Işıkhan zirveye yönelik yaptığı açıklamada, "Zirve boyunca Bakanlığımızın çalışma alanlarını, küresel alanda gündeme gelen konuları ve ülkemizin politikalarını ele alacak, mevkidaşlarımız ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla daha adil bir dünya inşası için yürüttüğümüz mücadelemizi aktaracağız" dedi.

"Türkiye ve Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın tarihi önemini değerlendirdik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, zirvenin gerçekleştirileceği başkent Doha'da Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Barbel Bas ile ikili görüşmemizi gerçekleştirdi. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde 64. yıl dönümünü andığımız Türkiye ve Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın tarihi önemini değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planladığımız 8'inci Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'nı ve ortak faaliyetlerimizi ele aldık" ifadelerini kullandı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
DEM Parti'den Bahçeli'nin Demirtaş çıkışına destek: Bir saniye bile geçirmeden serbest bırakılmalı

Bahçeli'nin çağrısı DEM'i heyecanlandırdı: Bir saniye beklenmemeli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore'nin 'gölge lideri' Kim Yong-nam hayatını kaybetti

Kuzey Kore'nin "gölge lideri" hayatını kaybetti
Rekabet Kurulu yerli ayakkabı devine soruşturma

Türkiye'nin 30 yıllık ayakkabı devine soruşturma
Filipinlerde tayfun felaketi! Askeri helikopter düştü

Ülke felaketi yaşıyor! Orduya ait dev helikopter düştü
Burcu Kıratlı'dan cesur tercih

Cesur Tercih! Transparan elbisesi takipçilerini ikiye böldü
Kuzey Kore'nin 'gölge lideri' Kim Yong-nam hayatını kaybetti

Kuzey Kore'nin "gölge lideri" hayatını kaybetti
Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı

İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı
7 yaşındaki kardeşini bıçakla rehin alan ağabey tek kurşunla öldürüldü

7 yaşındaki kardeşini rehin alan ağabey tek kurşunla öldürüldü
Hiç kimsenin bilmediği tanışma hikayesi! Halit Ergenç, Bergüzar Korel'le aşkının nasıl başladığını açıkladı

Tesadüfün böylesi! Nasıl tanıştıklarını ilk kez açıkladı
FETÖ soruşturmasında 19 şüpheli gözaltında

Gözaltına alınan 19 kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.