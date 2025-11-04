Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Alman mevkidaşı Bas ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, II. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Katar'da Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Barbel Bas ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen II. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'a geldi. Bakan Işıkhan zirveye yönelik yaptığı açıklamada, "Zirve boyunca Bakanlığımızın çalışma alanlarını, küresel alanda gündeme gelen konuları ve ülkemizin politikalarını ele alacak, mevkidaşlarımız ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla daha adil bir dünya inşası için yürüttüğümüz mücadelemizi aktaracağız" dedi.

"Türkiye ve Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın tarihi önemini değerlendirdik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, zirvenin gerçekleştirileceği başkent Doha'da Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Barbel Bas ile ikili görüşmemizi gerçekleştirdi. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde 64. yıl dönümünü andığımız Türkiye ve Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın tarihi önemini değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planladığımız 8'inci Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'nı ve ortak faaliyetlerimizi ele aldık" ifadelerini kullandı. - DOHA