Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 15 Temmuz şehidi Yakup Kozan'ın ailesini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan çalışma arkadaşları Yakup Kozan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "9 yıl önce, 15 Temmuz gecesi, göğsü iman dolu aziz milletimiz bir destan yazdı. O gece; hain darbe girişimine, FETÖ'cü alçaklara karşı gövdesini siper eden çalışma arkadaşımız, şehidimiz Yakup Kozan'ın kıymetli annesi Fethiye teyzemizi ve kardeşi Yasin kardeşimizi ziyaret ettik. Şehitlerimizin bıraktığı mukaddes emanetlere her zaman sahip çıkacağız. Bizler o kutlu destanın kahramanı şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA