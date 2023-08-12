Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çorum'da İncelemelerde Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da ziyaretler ve incelemeler gerçekleştirdi. AK Parti'nin 'Şehir Buluşmaları' kapsamında kente gelen Işıkhan, çeşitli kurumları ve işletmeleri ziyaret etti. Ayrıca iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Bakan Işıkhan ayrıca genç ve kadın girişimcilerle de buluştu.