Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çorum Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Bakan Işıkhan, Başkan Aşgın'a teşekkür etti ve Çorum'da yapılan hizmetlerin diğer belediyelere örnek olmasını diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Dünyanın merkezi Çorum'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çorum halkına yönelik çalışmalar nedeniyle Başkan Aşgın'a teşekkür etti. Işıkhan, "Yaptığınız çalışmalarla ilgili tanıtım videosunu izlerken gurur duydum. Sizleri ve ekibinizi kutlamak istiyorum. Çorum halkına yapmış olduğunuz bu önemli hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Gönül belediyeciliği anlayışınızın yanında da sosyal belediyecilik noktasında da gerçekten çok önemli hizmetleriniz var. Halkla olan ilişkileriniz çok güzel. Esnaf gezilerimizde ve vatandaşla olan diyaloglarımızda bunları gördük." dedi.

Çorum'da AK Parti'nin belediyecilik anlayışının çok güzel örneklerini gördüğünü, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda güzel hizmetlerin hayata geçirildiğini gördüğünü dile getiren Bakan Işıkhan, "Yaptığımız bu çalışmalarla inşallah diğer belediyelere de örnek olursunuz. Bunu tüm içtenlikle söylüyorum. Allah yardımcınız olsun. 2024 yerel seçimlerinde de Çorum'da inşallah 16'da 16 yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferine zafer katmış oluruz. Bunlar da yine sizlerin çabaları ile olacak şeyler. Bizler de bu süreçte sizlerin yanında olmaya gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.

'Ekip ruhuyla bundan sonra da büyük başarılara imza atacağız'

Göreve geldikleri günden beri yapılan çalışmaları anlatan Başkan Aşgın, "Tüm teşkilatlarımızla, mesai arkadaşlarımızla el birliği içerisinde şehrimizi daha iyi noktalara taşımanın mücadelesini veriyoruz." dedi.

Yaptıkları çalışmalarda AK Parti teşkilatının her zaman yanlarında olduğunun altını çizen Aşgın, "Tüm teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. 4 yıl içerisinde çok büyük katkılar sundular. Ekip ruhuyla bundan sonra da daha çok çalışarak daha büyük başarılara imza atacağız." dedi. Çorum Belediyesi olarak tüm ilçelere çok ciddi katkılar verdiklerine vurgulayan Başkan Aşgın, "2024 seçimlerinde Çorum'daki 16 belediyenin tamamının AK Partili belediyeler olması için çalışacağız. Seçim sürecinde doğru adaylarla seçime girecek ve 16'da 16 yapacağız. Bu kuvvet ve güçteyiz, kararlılıktayız. İnşallah Cumhurbaşkanımıza 16'da 16 yapacak, Sayın Cumhurbaşkanımıza gururla sunacağız." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Belediye ziyaretinde şeref defterini imzaladı. Başkan Aşgın, Bakan Işıkhan'a ziyaret anısına nostaljik bir ahşap duvar saati hediye etti. - ÇORUM