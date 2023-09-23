Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Artuklu Belediyesini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Artuklu Belediyesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Işıkhan, belediye makamında Başkan Tatlıdede ve ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Artuklu Belediyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Işıkhan, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, meclis üyeleri ve birim amirleri tarafından karşılandı. Bakan Işıkhan, belediye makamında Başkan Tatlıdede ve ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

Bakan Işıkhan, Tatlıdede ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Tatlıdede, ziyaretlerinden ötürü Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - MARDİN