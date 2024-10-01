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Çalışma Saatleri İddialarına Yanıt: 'Böyle Bir Çalışmamız Yok'

Çalışma Saatleri İddialarına Yanıt: 'Böyle Bir Çalışmamız Yok'
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerinin kısaltılacağı yönündeki iddialara yönelik açıklamalarda bulundu ve böyle bir çalışmanın olmadığını belirtti. 2024 ve 2025 yıllarında emeklilik aylıklarıyla ilgili bir çalışma yürütüldüğünü de ifade etti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerinin kısalacağı iddialarına ilişkin, bu yönde herhangi bir çalışmaları olmadığını belirtti.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanın olduğunu belirterek, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, 'Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı' sorusuna, "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Vedat Işıkhan Politika Ekonomi

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