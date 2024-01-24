İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmeleri Tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, asgari ücret desteğinin süresinin uzatılmasını önemli bulduklarını ifade etti.

Kısa çalışma ödeneğinin Kovid-19 sürecinde işveren ve çalışanlar için can simidi olduğunu dile getiren Temurci, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumunun da ekleneceğini kaydetti.

Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısının indirilmesinin, daha fazla çalışanın bundan faydalanmasını sağlayacağını aktaran Temurci, "Bizim şöyle bir önerimiz var, 'İşsizlik Sigortası Fonu' dediğimiz fon, ülkedeki bütün istihdamı ilgilendiren bir mesele ise gelin bu fonun ismini 'İstihdam Sigorta Fonu' olarak değiştirelim. İşsizlik Sigortası Fonu'nda 2023 sonu itibarıyla 200 milyar liraya yaklaşan bir para var." diye konuştu.

Selim Temurci, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade etti.

"Emekli aylıkları arasında denge olması gerekmektedir"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya çıkarılacağını, asgari ücret artışından gelen maliyetin hafifletilmesi yaklaşımını desteklediklerini bildirdi.

Küçük esnafın, çiftçinin prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini kaydeden Kalaycı, Genel Kurulda verilecek önergenin kabulüyle SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranının 2024'ün ilk yarısı için yüzde 49,25 olacağını söyledi.

Mustafa Kalaycı, şöyle devam etti:

"MHP olarak emekli aylıklarının artırılması konusundaki düzenlemeyi destekliyoruz. Emeklilerimiz ile dul ve yetimlerin aylıklarında artış sağlayan her kararın yanındayız. Emeklilerin maaş artışlarının farklı hükümlere tabi olması nedeniyle her maaş artışı döneminde memur emekli aylıklarıyla SSK ve Bağkur emekli aylıkları arasında fark ortaya çıkmaktadır. Emekli bazı vatandaşlarımızın 'Ben daha çok prim ödedim ama daha az prim ödeyenle yaklaşık aynı emekli aylığını alıyorum.' diye haklı şikayetleri bulunmaktadır. Daha yüksek ve uzun süre prim ödeyen sigortalı ile daha düşük ve kısa süre prim ödeyen sigortalıya aynı tutarda emekli maaşı ödenmesi sosyal sigorta sisteminin ruhuna aykırıdır. Sosyal sigorta sisteminde ödenen primlerle bağlanan emekli aylıkları arasında denge olması gerekmektedir."

"Vatandaşlarımızın ekmeğinden aşıranlara göz açtırılmamalıdır"

Emekli aylıkları arasında adaletsizlikler olduğunun görüldüğüne işaret eden Kalaycı, "MHP olarak sosyal güvenlik sisteminde sigortalılar arasında her bakımdan norm ve standart birliğinin sağlanması, tüm emeklilerin maaş artışlarının aynı esaslara göre belirlenmesi, emekli aylığı bağlanmasında inceleme kat sayısının, aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesi ve mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin yapılması görüşündeyiz." ifadelerini kullandı.

MHP'li Kalaycı, enflasyonla mücadelenin kararlı şekilde sürdürüldüğünü, enflasyonun hız kestiğini vurguladı.

Fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerin devam etmesi gerektiğini dile getiren Kalaycı, "Haksız şekilde fiyat etiketlerini kabartanlara teşhir ve iş yeri kapatma cezaları getirilmelidir. Vatandaşlarımızın ekmeğinden aşıranlara kesinlikle göz açtırılmamalıdır." dedi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, İşsizlik Sigortası Fonu'nun sermayeyi desteklediğini öne sürdü. Emeklilerin zor durumda olduğunu ifade eden Oluç, iktidarın yanlış politikalar uyguladığını söyledi.

"Emekliye gele gele 2 bin 500 lira zam geldi"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tüm ürünlerin fiyatlarının arttığını, verilecek zammın emeklinin cebine girmeden eridiğini anlattı.

İktidarın emeklilerle ilgili çeşitli vaatlerde bulunduğunu söyleyen Ağbaba, "Emekliye gele gele 2 bin 500 lira zam geldi. Bu zammın sebebi CHP'nin mücadelesi, emeklilerin ses yükseltmesi. Emeklilere çağrı yapıyorum, en düşük emekli maaşı asgari ücret oluncaya kadar emekliler sesinizi yükseltin ve bu iktidar sizin sesinizi duysun. Biz de CHP Grubu olarak en düşük emekli maaşı asgari ücret oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Mülakat kaldırılmadığı sürece Türkiye'de adaletin sağlanamayacağını savunan Ağbaba, gençler arasında ayrımcılık yapıldığını öne sürdü.

Ağbaba, iktidarın verdiği sözleri tutmadığını söyleyerek, "Zam dediğin emekliye verilen iki kuruşla olmaz. Zam dediğin, gıdaya yapılan zam gibi olur. Zam dediğin, trafik sigortasına yaptığı yüzde 400 gibi zam gibi olur." ifadesini kullandı.

Kiraların attığını ifade eden Ağbaba, emeklinin bir maaşıyla ev kiralamasının mümkün olmadığını söyledi.

Veli Ağbaba, deprem bölgesindeki fabrikaların desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"İşverenlerin maliyetleri düşmüş olacak"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, kısa çalışma ödeneğiyle çalışanların ve iş yerlerinin korunduğunu belirtti.

Teklifle ilave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvikin 31 Aralık 2025'e kadar süreceğini kaydeden Kurt, uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verileceğini anlattı.

Asgari ücret desteğinin artırılacağını anımsatan AK Parti'li Kurt, "Asgari ücret desteğiyle hem işverenlerin maliyetleri düşmüş olacak hem de rekabet noktasında avantaj sağlanmış olacaktır. İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile çalışma hayatımızda kolaylaştırıcı önemli avantajlar sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

Daha sonra teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.