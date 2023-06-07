California ve Florida valileri arasında düzensiz göçmen krizi

Güney Amerika'dan gelen bir grup düzensiz göçmenin California'ya gönderilmesi, California Valisi Gavin Newsom ile Florida Valisi Ron DeSantis arasındaki gerginliği arttırdı. İki vali arasındaki tartışmalar daha önce de ülkedeki kürtaj hakkı, saldırı silahlarının yasaklanması ve eşcinsel hakları gibi konularda yaşanmıştı.

NEW Güney Amerika'dan gelen bir grup düzensiz göçmenin hafta sonu ve dün uçakla California'ya gönderilmesi California Valisi Gavin Newsom ile Florida Valisi Ron DeSantis arasındaki gerginliği arttırdı.

Demokrat Vali Newsom, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eyalete gönderilen düzensiz göçmenlerden Cumhuriyetçi Vali DeSantis'i sorumlu tutarak, "küçük, zavallı adam" ifadelerini paylaştı.

California kanunlarına göre zorla veya dolandırıcılıkla yapılan adam taşımacılığının suç olduğunu belirten Newsom, DeSantis'in "adam kaçırmadan" yargılanması gerektiğini kaydetti.

Newsom'a cevap Florida Cumhuriyetçi Parti Başkanı Christian Ziegler'den geldi. Ziegler, California'dan Florida'ya insanların taşınmasına işaret ederek, "Eğer Newsom, DeSantis için 'zavallı' diyorsa, niye kendi eyaletindeki on binlerce vatandaşı Florida'ya yerleşmeyi tercih ediyor?" ifadesini kullandı.

California merkezli bir Cumhuriyetçi danışman olan Matt Rexroad, Newsom'un, 2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını koyan DeSantis'e saldırmasının, seçim kampanyası çalışmaları sırasında DeSantis'in başına gelebilecek en iyi şey olduğu değerlendirmesini yaptı.

DeSantis'in bu ay sonuna doğru seçim kampanyası için bağış toplamak için California'ya gideceği bilgisi de paylaşıldı.

İki valinin, ülkedeki kürtaj hakkı, saldırı silahlarının yasaklanması ve eşcinsel hakları gibi konulardaki tartışmaları da daha önce de kamuoyuna yansımıştı.

ABD'deki düzensiz göçmen sorunu

Düzensiz göçmenlerin yükünü belirli eyaletlerin çektiğini ve bunun adil olmadığını iddia eden Florida Valisi Ron DeSantis, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin göçmenlik politikasını sert bir dille eleştirmişti.

2024 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den başkan adaylığını açıklayan DeSantis, düzensiz göçmenlerin Florida'dan başka eyaletlere nakli için 12 milyon dolar bütçe ayırdığını duyurmuştu.

ABD'ye giren yasa dışı göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle, düzensiz göçmenlerin bir kısmını, başkent Washington, New York, Massachusetts, California gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.