California'da Silah ve Mühimmat Vergileri İki Katına Çıkarıldı

ABD'nin California eyaletinde, silah ve mühimmat vergileri iki katına çıkarılırken, elde edilecek gelirin silah şiddetine yönelik müdahale ve önleme hibe programları ile devlet okullarında güvenliğin arttırılması için kullanılması hedefleniyor.

NEW YO ABD'nin California eyaletinde, silah ve mühimmat vergileri iki katına çıkarılırken, elde edilecek gelirin silah şiddetine yönelik müdahale ve önleme hibe programları ile devlet okullarında güvenliğin arttırılması için kullanılması hedefleniyor.

California Valisi Gavin Newsom tarafından bugün imzalanan yasa, federal vergisi oranında eyalet vergisi de getiriyor.

ABD'de silah ve mühimmat satışlarında, silahın türüne bağlı olarak yüzde 10-11 civarında federal vergi alınıyor.

Newsom, yeni yasayla ilgili açıklamasında, eyaletteki silah şiddetinin vergi mükelleflerine sağlık ve adalet sistemi açısından daha fazla masrafa mal olduğunu belirtti.

Vergi artışının silah şiddetinden kaynaklı maliyetlerin önlenmesine ve azaltılmasına yönelik olduğunu belirten Newsom, "Silah şiddeti çok fazla, bunu normalleştiremeyiz, kabul edemeyiz, bu (vergiler) ödenmesi gereken küçük bir bedel." dedi.

Yeni yasayla, ek vergilerle yıllık 159 milyon dolar civarında gelir bekleniyor. Bunun yarısının eyaletteki silah şiddetine yönelik müdahale ve önleme hibe programları, diğer kısmının da devlet okullarında güvenliğin arttırılması için kullanılması öngörülüyor.

-Silah savunucuları ek vergilere karşı

Öte yandan, California Tüfek ve Tabanca Derneği Başkanı Chuck Michel, Newsom'un imzaladığı yeni yasayı Anayasaya aykırı olmakla eleştirdi.

Michel, yeni yasanın insanları silah şiddetine karşı daha güvenli hale getirmeyeceğini öne sürerek, bunun anayasaya karşı yapılan intikamcı bir misilleme olduğunu ve durdurulması için mahkemeye başvuracaklarını kaydetti.

ABD'de silah ve mühimmat için özel vergi toplayan başka bir eyalet bulunmuyor.

Ülkede 1918'den bu yana sadece federal hükümet, gelirin çoğu yaban hayatın korunması ve avcı güvenlik programlarında kullanılmak üzere silah satışlarından vergi topluyor.

California eyaleti silah şiddetine bağlı ölümler sıralamasında diğer eyaletlere kıyasla en alt sıralarda bulunuyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin 2021 kayıtlarına göre, California eyaleti silah şiddetine bağlı ölümler sıralamasında, her 100 bin kişide 9 ölüm ile 50 eyalet içinde 43. sırada yer alıyor.