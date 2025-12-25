California'da sel felaketi: 6 bölgede acil durum ilan edildi

ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yerleşim yerleri sular altında kaldı, 6 bölgede acil durum ilan edildi.

ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. San Bernardino County bölgesindeki tatil beldesi Wrightwood'da yerleşim yerleri sular altında kaldı. Kurtarma ekipleri su seviyesinin yükseldiği noktalarda bazı evleri tahliye etti. Fırtına nedeniyle 165 binden fazla ev elektriksiz kaldı. California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta'da acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Şiddetli yağış ve fırtınanın yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. - CALİFORNİA