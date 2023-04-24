Çakır: 'Millet ve memleket meselesi'

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Musa Çakır, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Merkez ilçelerden başlayan seçim çalışmalarını Tortum ve Uzundere'ye de taşıyan Çakır, gittiği her ilçede ayrı bir ilgiyle karşılaştı. Vatandaşlarla kurduğu iletişim ve diyaloglarıyla göz dolduran Mehmet Musa Çakır, aynı zamanda gazeteci oluşunun avantajlarını da kullanıyor. Şehrin bütün ilçelerini yakından tanıyan ve ihtiyaçlarının neler olduğunu az-çok bilen bir gazeteci olarak beklenti ve talepleri neredeyse seçmenlerden önce tespit eden Çakır, çaldığı her kapıda ayrı bir sıcaklık, ayrı bir yakınlık buluyor.

İlçelerde büyük ilgi

Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Aşkale, Tortum, Uzundere ilçelerindeki seçim gezilerinde Erzurum'un sahip olduğu kalkınma potansiyellerinin yanı sıra 14 Mayıs seçimlerinin önemini de dile getiren MHP Erzurum Milletvekili adayı Mehmet Musa Çakır, birlik ve beraberliğe yönelik olarak yaptığı vurgularla da dikkat çekiyor. Esnaf, kahvehane ve vatandaşlarla bir araya geldiği her platformda, 14 Mayıs seçimlerinin kader seçimleri olduğunu ifade eden Mehmet Musa Çakır, "Seçmenlerimizin bu bu seçimlerde göstermeleri gereken hassasiyetin gerçekten de en üst düzeyde olması gerekiyor. Çünkü bu seçim sadece sıradan bir seçim değil. Bu seçim, ülkenin yarınlarını ve hepimizin geleceğini yakından ilgilendiren bir seçim" diye konuştu.

Millet ve memleket meselesi

"Mesele siyaset olsaydı, seçmenlerimizden oy ister geçerdik" diyen Mehmet Musa Çakır, özellikle gençlerle sohbetlerinde vurguyu hep şöyle yapıyor: "Ama mesele siyaset değil; işte biz bu yüzden seçmenlerimize ve özellikle de genç kardeşlerimize 'bize oy verin' demekten ziyade, 'ülkemize, milletimize sahip çıkın' diyoruz. Çünkü mesele siyaset değil, millet ve memleket meselesi" ifadelerini kullandı. - ERZURUM