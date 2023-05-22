Çakır kolları tekrar sıvıyor

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için hazırlıklar sürerken, sahayı MHP de boş bırakmayacak. 14 Mayıs seçimlerine MHP Erzurum Milletvekili adayı olarak giren Mehmet Musa Çakır, "Okçular tepesi boş kalmamalı, Cumhur İttifakına gönül vermiş olan herkesin mücadelesi ve gayreti 28 Mayıs'a kadar devam etmelidir" dedi.

Bugünden başlayarak seçimin yapılacağı 28 Mayıs tarihine kadar sahalarda olmaya devam edeceğini ve Erzurum'u karış karış gezeceğini vurgulayan Çakır, "Genel Başkanımız ve Bilge Liderimizin bize gösterdiği istikamet ışığında çalışmalarımızı sürdürecek ve Cumhur İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta açık ara farkla yeniden seçilmesi için ne lazımsa yapacağız" diye konuştu.

Bunlar apartman bile yönetemez

Son bir haftayı en verimli biçimde geçirmek için yeni bir yol haritası oluşturduğunu dile getiren Çakır, "Millet İttifakı ve bileşenlerinin 14 Mayıs'tan başlayarak ortaya koymuş oldukları tutum ve tavır, bu ülkenin yönetimini onlara bırakmanın ne büyük bir hata olacağını zaten göstermiştir. İşte geride kalan bir haftalık süreçte çaldığımız her kapıda ve insanımızın elini sıktığımız her ortamda, bunlara değil ülke, apartman yöneticiliğinin bile bırakılamayacağını anlatacağız. Millete öfke ve kin kusan, tehdit eden, asan, kesen ve yargılayan bir anlayışla ön plana çıkan karşımızdaki bu ittifak, ülkemizin görüp görebileceği belki de en tehlikeli ittifaktır. Bunu birlikte gördük, görüyoruz. Ama Allah'ın izniyle 28 Mayıs'tan sonra bunların isimlerini bile artık duymayacağız. Çünkü milletimiz bu zihniyeti tüm yandaşları ve bileşenleriyle birlikte siyaset mezarlığına gömmüş olacak" diye konuştu.

Görevimiz henüz bitmedi

Hafta boyunca bu durumu sürekli gündeme getireceğini ve Erzurum'u köşe bucak gezmeye devam edeceğini anlatan MHP'li Mehmet Musa Çakır, "İşimiz henüz bitmedi, mücadelemiz henüz bitmedi. Ne zamanki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilir ve göreve başlar, bizim vazifemiz işte o zaman sona erer. Millete hizmetkarlık görevimiz de, yaşadığımız müddetçe devam eder" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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